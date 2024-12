FIUMICINO - Il Comune di Fiumicino avvisa la cittadinanza che il giorno 13 dicembre 2023, dalle ore 8 alle ore 20, al fine di garantire la realizzazione di interventi di manutenzione straordinari, sarà sospeso il flusso idrico in alcune zone del Comune di Fiumicino, nella località di Fregene.

Potrebbero quindi verificarsi mancanza d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade:via Sant’Agata di Militello; via San Fruttuoso; viale Viareggio; via Riccione; via Porto Recanati; via Cattolica; viale Nettuno. Per limitare i disagi ai cittadini è stato predisposto un servizio di rifornimento idrico con delle autobotti che verranno posizionate in Viale Nettuno (angolo Via Cattolica). Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335