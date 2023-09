CIVITAVECCHIA – Sulla riqualificazione della Frasca l’amministrazione comunale ha intenzione di andare avanti.

Lo ha confermato il consigliere Pasquale Marino che, in qualità di presidente, ha convocato per oggi la Commissione per la pianificazione edilizia per continuare l’iter del progetto di riqualificazione della Frasca.

Nei giorni scorsi si è svolta anche una riunione di maggioranza per capire quelli che sono gli orientamenti dell’amministrazione in merito al progetto fermo ormai da troppo tempo e all’ordine del giorno di un recente consiglio comunale e argomento ripreso dal presidente dell’Authority nel corso della sua audizione alla Pucci del 10 luglio scorso. Proprio durante quella riunione l’assessore Dimitri Vitali aveva confermato di aver già firmato la delibera, ribadendo la necessità di un protocollo per la gestione futura dell’area. Ed una bozza sarebbe già all’attenzione del sindaco Tedesco, proposta proprio dal consigliere Marino. «Lunedì inizieremo questo percorso in commissione - ha spiegato - con l’intenzione di andare avanti celermente e concretamente. Ho intenzione di convocare l’architetto Enza Evangelista, che ha curato il progetto, ma anche l’Adsp e l’Arsial, per avere un quadro preciso della situazione e dare la possibilità a tutti di poter intervenire».

