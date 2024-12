Silvio Franco uscito dal portone del Comune come assessore, rientra a Palazzo dei Priori “dalla finestra” fornita dall’università.

È stato infatti designato come referente per il Deim (Dipartimento di Economia, ingegneria, società e impresa) nell’ambito del protocollo d’intesa tra amministrazione comunale e Unitus per porre in atto azioni comuni mirate allo sviluppo economico locale sostenibile.

Un’intesa con cui l’esecutivo Frontini intende rafforzare la sinergia e le forme di collaborazione per un interscambio di competenze, con particolare riferimento alle conoscenze e alle metodologie tecnico-scientifiche in continuo aggiornamento che il Deim può mettere in campo.

L’ex assessore torna quindi a occuparsi, stavolta come accademico e non più in veste di amministratore, di sviluppo economico locale che era una delle deleghe affidategli dalla sindaca.

Gli ambiti di intervento individuati dal Comune e inseriti nel protocollo riguardano: lo sviluppo economico sostenibile del territorio, la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, l’efficacia delle attività comunicative nei confronti dei cittadini e dei turisti, la valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

Il team di lavoro - referente per l’amministrazione è la dirigente Ilaria Guancini - si occuperà di sviluppare piani di marketing elaborando progetti organici e strutturali tramite attività che saranno svolte congiuntamente tra cui: lo studio delle strategie territoriali e l’individuazione dei possibili interventi per favorire uno sviluppo economico locale sostenibile con particolare riferimento al settore agroalimentare; la definizione e realizzazione di iniziative e progetti finalizzati alla salvaguardia degli ecosistemi locali, alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività economiche che hanno sede nel territorio comunale e al monitoraggio dello stato delle variabili ambientali; la sistematizzazione dei processi di raccolta, catalogazione, archiviazione e aggiornamento di dati relativi alle variabili socioeconomiche e ambientali relative al territorio comunale; la partecipazione congiunta a bandi, concorsi o premi finalizzati a valorizzare e divulgare i progetti comuni e i risultati ottenuti come elemento finale dell’accordo di collaborazione.

Nella delibera di giunta si specifica inoltre che la sottoscrizione del protocollo di intesa “non comporta alcun onere economico a carico delle Parti” e l’accordo di collaborazione “ha validità fino alla scadenza dell’attuale consiliatura comunale, prevista per il mese di giugno 2027”