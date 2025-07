CIVITAVECCHIA – Il comune di Civitavecchia informa che dalle ore 08:00 dell’11 luglio 2025 alle ore 23:59 del 24 agosto 2025 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il contributo fornitura libri di testo destinato agli studenti delle scuole medie e superiori, per l’anno scolastico 2025/2026.

I ragazzi in possesso dei seguenti requisiti potranno presentare la propria domanda utilizzando il modello on line disponibile al seguente link https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SSC_030

a. residenza nel Comune di Civitavecchia;

b. indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare dello studente non superiore a € 15.493,71;

c. frequenza, nell’anno scolastico 2025/2026, degli Istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari.

Alla domanda dovrà essere allegato:

1) L’attestazione ISEE in corso di validità; ovvero,dovrà essere allegata la ricevuta di presentazione della DSU rilasciata dall’ente acquisitore o la DSU stessa in corso di validità, qualora il richiedente non risulti ancora in possesso dell’attestazione ISEE;

2) documento di identità (fronte/retro) in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età;

3) documento di identità (fronte/retro) in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria)(fronte/retro) dello studente;

4) “Autocertificazione di residenza e frequenza” ai sensi del D.P.R n. 445/2000 (Allegato B).



Per una maggiore completezza delle informazioni si rimanda alla lettura integrale del bando pubblicato sul sito del Comune: https://www.comune.civitavecchia.rm.it/it/news/fornitura-gratuita-totale-o-parziale-dei-libri-di-testo-e-per-i-sussidi-didattici-digitali-o-notebook-per-la-s-2025-2026