«Il Governo ha stanziato 425mila euro per il restauro del pavimento della cattedrale di San Lorenzo, proposto dalla Regione Lazio e finanziato con i fondi statali del Giubileo 2025. Sarà così possibile restaurare il pavimento cosmatesco, opera di grande valore artistico che da sempre richiama l’attenzione di appassionati d’arte e visitatori».

A darne comunicazione è il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione e membro della Commissione speciale Giubileo, Daniele Sabatini.

« Si tratta di un intervento molto importante - dice Sabatini - che permetterà la messa in sicurezza dell’edificio e valorizzerà sotto il profilo storico, culturale ed artistico la cattedrale di Viterbo, annessa al Palazzo dei Papi, sede pontificia nel Medioevo, dove si svolse il primo conclave della storia della Chiesa, al fine di migliorare l’attrattività religiosa e turistica del luogo e l’accoglienza dei pellegrini. Un ringraziamento al presidente della Regione Francesco Rocca per aver promosso l'intervento, al parlamentare e presidente della Commissione Lavori pubblici della Camera Mauro Rotelli per la positiva azione di raccordo svolta fra il territorio e le istituzioni nazionali, e soprattutto al vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza per aver consentito, attraverso una proficua interlocuzione istituzionale, di affermare il carattere strategico del recupero e della ristrutturazione del Duomo di Viterbo nell'ambito delle opere del Giubileo». Sabatini sottolinea che «L’interlocuzione istituzionale ha avuto il suo momento di svolta nella seduta della Commissione speciale Giubileo della Regione Lazio che su mia iniziativa si è svolta a Viterbo, proprio presso il Palazzo dei Papi, il 26 luglio dello scorso anno, che terminò con una visita nella Cattedrale. Di questo mi sento particolarmente orgoglioso».