«Entro la settimana prossima piazza della Rocca sarà completamente libera dai lavori».

Parola dell’assessore ai Lavori pubblici Stefano Floris.

E mentre si procedeva a sanare la situazione in quelle zone della piazza che, poco dopo la chiusura del cantiere per interventi relativi alla ripavimentazione stradale, avevano mostrato segni di cedimenti, l’amministrazione ha pensato di mettere mano alla riqualificazione del marciapiede davanti alla Rocca Albornoz. Intervento, quest’ultimo, svoltosi in tempi record. Non prevedendo la posa in opera di sampietrini, in pochi giorni è stato di fatto quasi ultimato ed è pressoché completamente già percorribile. Rimane recintato, almeno fino a ieri pomeriggio, solo un piccolo tratto ad angolo tra la caserma Giulioli e piazza Sallupara.

«Stiamo rifacendo il marciapiedi davanti alla Rocca Albornoz, - spiega Floris - in modo che così quando sbaracchiamo le parti transennate sulla viabilità abbiamo finito anche la riqualificazione del marciapiede e la piazza è quasi a posto».

Il “quasi a posto” naturalmente fa sorgere una domanda: l’amministrazione ha in previsione qualche altro lavoro su piazza della Rocca?

Secondo Floris «ci sarebbe da mettere mano anche al marciapiedi sull’altro lato della piazza. Però, momentaneamente, chiudiamo con la riqualificazione di quello davanti alla Rocca».

Tempistica fine lavori quasi al traguardo.

«Finiremo entrambi gli interventi quasi contemporaneamente. Credo che domani toglieremo tutte le recinzioni alla viabilità che stanno sulla piazza e probabilmente tra domani, massimo martedì chiuderemo anche il discorso del marciapiede» afferma Floris.

Piazza dunque a brevissimo riaperta. Notizia attesa non solo dagli automobilisti ma presumibilmente anche dagli ambulanti del mercato settimanale del sabato. Dopo il noto test, a metà aprile dello scorso anno per verificare l’idoneità della piazza a ospitare il ritorno in centro dell’appuntamento mercatale, l’amministrazione comunale tramite l’assessore allo Sviluppo economico locale Silvio Franco ha ribadito di recente che «il mercato sarà portato in piazza della Rocca, appena finiti i lavori».