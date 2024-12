CIVITAVECCHIA – Dopo settimane di stallo a causa di un intoppo burocratico legato alla firma digitale, si è sbloccato l’Accordo Procedimentale tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comune di Civitavecchia e l’Adsp del Mar Tirreno centro settentrionale.

L’accordo è stato aggiornato e sottoscritto digitalmente lo scorso 14 ottobre. L’articolo 4 in particolare va a ridefinire il cronoprogramma delle attività, andando a scandisce le tappe fondamentali per la realizzazione degli interventi previsti. In particolare entro il 30 novembre 2024 l’AdSP provvederà alla stipula dell’atto notarile per l’acquisto dell’area denominata Fiumaretta, destinata allo sviluppo di una piattaforma logistica per il porto di Civitavecchia.

Entro il 31 dicembre 2024, la stessa AdSP effettuerà il pagamento al Comune delle somme assegnate dal Mit, indispensabili per finanziare il collegamento stradale tra il porto e il casello autostradale di Civitavecchia nord.

Entro il 31 dicembre 2025, l’AdSP si impegna a completare la progettazione preliminare della piattaforma logistica nell’area Fiumaretta, fondamentale per potenziare il flusso delle merci e le attività legate al settore crocieristico. Il 15 marzo 2026: il Comune è chiamato a completare tutte le autorizzazioni urbanistiche necessarie per l’area di intervento.

