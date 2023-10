FIUMICINO - La Fiumicino Tributi informa i gentili utenti che, a seguito della verifica di un incremento dell’affluenza, il servizio di ricevimento ai cittadini/contribuenti, prestato dal nostro personale è intensificato, con effetto immediato, a partire da mercoledì 25 ottobre e fino a venerdì 27 ottobre.

L’assistenza a tutti i servizi viene garantita dal personale della Fiumicino Tributi impiegata agli sportelli del front office dalle 8.30 alle 17.30, con orario continuato. La Fiumicino Tributi ricorda che i cittadini possono accedere allo sportello desiderato, risparmiando tempo ed evitando inutili code, prenotando un appuntamento attraverso ufirst, un’App saltafila accessibile da smartphone e tablet.

Ufirst è disponibile su App Store e su Google Play: per ottenerla basta scaricare l’app sul proprio dispositivo e registrarsi. Selezionando la città di Fiumicino o attivando la localizzazione sul proprio smartphone, si trova Fiumicino Tributi all’interno dell’App per effettuare la registrazione e prenotare comodamente il posto in fila. Gli utenti, sapendo in tempo reale quante persone ci sono in attesa, potranno presentarsi agli sportelli poco prima dell’appuntamento.

In alternativa, è possibile prenotare il proprio turno utilizzando la colonnina eliminacode digitale con schermo touchscreen presso gli uffici siti in piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 10 a Fiumicino.`