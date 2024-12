CIVITAVECCHIA – Si torna in consiglio comunale, domani alle 15.30, con una seduta ricca di punti all’ordine del giorno.

In particolare, per quanto riguarda l’allegato A, i primi argomenti in discussione – così come stabilito dalla conferenza dei capigruppo di ieri – saranno l’ordine del giorno presentato dai capigruppo sul progetto di realizzazione del porto turistico-crocieristico privato in località Isola Sacra a Fiumicino e la mozione urgente presentata dal consigliere di Forza Italia Luca Grossi sulla riqualificazione e messa in sicurezza di via della Polveriera.

Dieci invece i punti all’ordine del giorno per l’allegato B. Tra approvazione di verbali di consigli comunali passati, modifica dell’assetto della commissioni consiliari permanenti ed il riconoscimento di un debito fuori bilancio, si andrà a discutere la proposta di intitolare la piscina comunale di via Maratona alla memoria di Antonio Parisi. E ancora l’approvazione del nuovo regolamento comunale di contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili e l’approvazione del regolamento generale delle entrate comunali, oltre alla ricognizione d aggiornamento anni 2009-2023 degli elenchi definitivi e relative perimetrazioni costituenti il catasto degli incendi boschivi del comune di Civitavecchia.

Soprattutto si discuterà di un tema che i consiglieri di opposizione hanno già affrontato nei giorni scorsi, ossia la proposta della presa d’atto della relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento in house alla società Civitavecchia Servizi Pubblici del servizio di pulizia, guardiania e manutenzione ordinaria dell’area comunale denominata “Bagni della Ficoncella”.