CIVITAVECCHIA – In occasione del periodo di Ferragosto, Civitavecchia Servizi Pubblici ha comunicato le chiusure temporanee di alcuni servizi comunali.

Gli uffici del servizio Ritiro Materiali Ingombranti e del Centro di distribuzione “porta a porta” di via Terme di Traiano (Villa Albani) resteranno chiusi da lunedì 11 a giovedì 14 agosto. Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 18 agosto secondo i consueti orari.

Per quanto riguarda l’Ecocentro comunale di via Alfio Flores, la chiusura è prevista per sabato 16 agosto. I Bagni della Ficoncella resteranno invece chiusi nella sola giornata di Ferragosto, venerdì 15 agosto.

CSP invita i cittadini a programmare per tempo eventuali esigenze legate al conferimento dei rifiuti o al ritiro di materiali, al fine di evitare disagi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA