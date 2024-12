CERVETERI - Celebrazione della Festa dell’Assunta all’Associazione Nautica Campo di Mare La tradizionale Santa Messa dell’Assunta quest'anno, nonostante il caldo afoso, ha fatto registrare il record di presenze di fedeli, con circa 300 persone. La Santa Messa è stata celebrata, come da anni è consuetudine, dal vescovo della Diocesi di Porto e Santa Rufina Gianrico Ruzza affiancato dal parroco della chiesa San Francesco d’Assisi di Cerenova don Bernardo Acuna e dai sacerdoti e diaconi della parrocchia. Il Vescovo ha aperto la sua toccante omelia ricordando la figura e l’impegno di don Mimmo, anche nella certezza che don Bernardo ne saprà seguire le tracce ed i comportamenti. Suggestiva e partecipata come sempre la cerimonia, con le letture ed i canti del coro della parrocchia. Al termine della funzione religiosa, il presidente dell’Associazione nautica Campo di Mare asd – 1969 ha voluto ringraziare tutti i presenti e particolarmente il vescovo Gianrico Ruzza, Don Bernardo Acuna e i suoi Sacerdoti, il Sindaco Elena Gubetti ed il Vice Sindaco Federica Battafarano e le delegazioni intervenute della Polizia locale, dell’Arma dei Carabinieri, della Capitaneria di Porto, della Protezione civile comunale, dell’Associazione nazionale Polizia di Stato-sezione di Cerveteri nonché la splendida Comunità Parrocchiale San Francesco di Assisi che ha contribuito, insieme al personale dell’Associazione nautica, con competenza e passione ad organizzare al meglio la cerimonia. Alla Santa Messa è seguita la processione a mare con la preghiera del Vescovo ed il lancio in acqua di una corona di fiori da parte di sindaco e vicesindaco e con l’immersione dei sommozzatori della Protezione civile che hanno posizionato sulla Statua della Madonna “Luce nella Speranza”ionata nel fondale marino antistante Campo di Mare, la collana di conchiglie precedentemente benedetta dal Vescovo.

