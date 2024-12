«Anno dopo anno la Provincia registra entrate stabili». E’ l’annotazione messa in risalto dal vicepresidente del consiglio di Palazzo Gentili Pietro Nocchi durante l’esposizione in aula in merito alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2024/2026 e assestamento generale.

Un assestamento che ha visto «un rimbalzo delle entrate per circa 540mila euro, che ha consentito all’ente di pianificare le assunzioni, oltre a un incremento delle entrate relative ai passi carrabili. Introiti significativi prima della riforma Delrio e che ora stanno rientrando» ha sottolineato.

L’ente di via Saffi è però costretto a registrare anche il taglio di 640mila euro di fondi statali che sono stati in parte ammortizzati utilizzando 87mila euro di accantonamento.

L’amministrazione guidata dal presidente Alessandro Romoli, per far fronte alle necessità di strutture scolastiche, ha acceso «un nuovo mutuo da 913mila euro per realizzare i nuovi locali che ospiteranno l’istituto Besta di Orte».

In ballo poi 12 milioni di opere Pnrr che passeranno a Talete.

Ulteriori dettagli sono stati forniti dal dirigente del settore finanziario Patrizio Belli, che ha subito messo in evidenza come la Provincia «mostri un bilancio in equilibrio».

«L’imposta provinciale di trascrizione e la Rc, legate al mercato delle automobili sia per quanto riguarda le vendite di nuovo e usato e gli incentivi statali sull'acquisto, stanno producendo effetti positivi sulle casse provinciali» ha sottolineato.

Per quanto riguarda le opere Pnrr «la Provincia è soggetto attuatore ma afferiscono a Talete».

La delibera su equilibri di bilancio e assestamento generale è passata con l’astensione del gruppo di Fratelli d’Italia.

Via libera, meloniani astenuti, anche alla ratifica del decreto presidenziale d’urgenza sulla variazione al bilancio di previsione 2024-2026.

Un atto d’urgenza, come hanno spiegato sia Nocchi sia Belli, in quanto approvando il bilancio nella tempistica prevista «la Provincia da una parte riesce a essere immediatamente operativa però poi in corsa arrivano finanziamenti ministeriali, come i 900mila euro complessivi del Mit per l’idrogeologico e i 50mila euro di fondi regionali per il demanio idrico. Risorse su cui non perdere tempo, da mettere a terra, frutto della nostra programmazione».

Il parlamentino di Palazzo Gentili ha anche approvato l’aggiornamento del regolamento dell’imposta provinciale di trascrizione sugli autoveicoli prevedendo esenzioni totali per le organizzazione di volontariato iscritte nel Registro unico del Terzo settore e agevolazioni per Onlus, imprese e cooperative sociali.

Via libera anche al regolamento per la concessione delle palestre scolastiche di competenza provinciale. Saranno riviste le tariffe con decreto del presidente e stilate delle graduatorie, la cui valutazione spetterà al settore tecnico.

Le concessioni temporanee saranno assegnate tramite bando di prossima pubblicazione.

Durata generalmente triennale ma per quest’anno sarà di dodici mesi.