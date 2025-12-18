Si è svolto ieri mattina presso l’ospedale Santa Rosa di Viterbo un incontro-sopralluogo nel nuovo reparto di Ematologia, ormai in fase avanzata di realizzazione, tra la presidente dell’Ail provinciale, Patrizia Badini, e il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi. La visita è stata l’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori in vista della prossima apertura del reparto. Nel corso del sopralluogo è stata visitata la nuova area di degenza, i cui lavori sono già completati. A partire da lunedì prenderà avvio la consegna degli arredi, che consentirà di procedere con l’allestimento definitivo degli spazi.

Parallelamente, sono in fase di ultimazione anche i lavori relativi alla nuova area esterna di accoglienza, progettata e realizzata recependo integralmente le prescrizioni previste dalla normativa antincendio, al fine di garantire i più elevati standard di sicurezza per pazienti, operatori e visitatori. L’area di degenza è stata realizzata nel pieno rispetto delle norme di accreditamento, puntando sulla qualità progettuale delle soluzioni adottate, sull’elevata componente tecnologica e su un livello di comfort alberghiero adeguato alle esigenze dei pazienti. Tutti gli arredi sono stati acquisiti appositamente per il nuovo reparto, con una particolare attenzione alla funzionalità e all’allestimento delle stanze di degenza. Le scelte progettuali e organizzative adottate hanno perseguito l’obiettivo di garantire ai pazienti e ai professionisti dell’ospedale Santa Rosa ambienti di elevata qualità, sia sotto il profilo clinico e assistenziale sia sotto quello dell’accoglienza e della vivibilità degli spazi. L’apertura del nuovo reparto di Ematologia è prevista entro i primi due mesi del 2026.