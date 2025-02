Egisto Bianconi è direttore generale dell’Asl di Viterbo. La nomina, annunciata a fine gennaio dal presidente Rocca a Viterbo, è arrivata ieri.

«La commissione Sanità, della Regione Lazio presieduta da Alessia Savo ha approvato il decreto del presidente Francesco Rocca che nomina Egisto Bianconi direttore generale dell’Asl di Viterbo» fa sapere il capogruppo FdI in Regione e membro della stessa commissione, Daniele Sabatini. «È stato così riconosciuto e premiato lo straordinario lavoro che Bianconi ha svolto in questi 2 anni in veste di commissario straordinario - dice Sabatini - e che è stato coronato nelle scorse settimane dal completamento dell’ospedale di Viterbo intitolato a Santa Rosa, con l’inaugurazione del blocco A3, finalmente ultimato e attivato dopo oltre cinquant’anni di attesa. L’Asl di Viterbo fu la prima azienda del Lazio ad essere commissariata dopo l’insediamento della giunta Rocca e oggi, proprio grazie al lavoro di Bianconi, abbiamo una sanità potenziata sul territorio sia dal punto di vista strutturale che tecnologico, ospedali ammodernati e dotati di apparecchiature di ultimissima generazione in grado di garantire anche l’offerta di interventi chirurgici di alta specializzazione. Importante anche il lavoro che ha portato all’abbattimento dei tempi di attesa per visite ed esami e che nel 2024 ha permesso un incremento notevole di prestazioni erogate entro i tempi fissati per legge. Un lavoro ambizioso - conclude Sabatini - che da qui ai prossimi mesi sarà coronato dal raggiungimento di ulteriori traguardi che potenzieranno gli standard di efficienza della sanità nella Tuscia».