FIUMICINO - È stato discusso in commissione, alla presenza dell’assessore diritti per gli animali, Monica Picca, del presidente del Cconsiglio Roberto Severini e del presidente di Commissione, Alessio Coronas, il regolamento sui diritti per gli animali.

«Abbiamo iniziato ad analizzare le normative e le stiamo modificando in linea con gli articoli di legge regionali – dichiara l’assessore Picca -. Eseguiremo un lavoro meticoloso a tutela degli animali di tutto il territorio. Sarà importante non solo definire le strategie più funzionali per limitare il randagismo e l’abbandono, ma fonderemo le nostre scelte sull’assoluta convinzione che, per migliorare la vita degli animali, dobbiamo iniziare a diffondere la cultura giusta tra le persone. – prosegue -. Adottare un cane o un gatto è una scelta d’amore e, in quanto tale, è necessario che sia costante e perduri nel tempo, evitando di utilizzarli come “sfizi” momentanei.

Inoltre, è doveroso stabilire regole che normino la condivisione di spazi comuni, per accogliere e gestire gli animali nel modo giusto, rispettando il contesto sociale in cui vengono inseriti», conclude l’assessore, Monica Picca, determinata a mettere in campo, tutte le necessarie modifiche o integrazioni a salvaguardia e tutela degli animali domestici.