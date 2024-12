FIUMICINO - Aspetti chiave del bilancio consolidato: questo l’argomento centrale di cui ha parlato l’assessore al Bilancio del Comune di Fiumicino, Vincenzo D’Intino. Il documento finanziario rappresenta non solo la situazione economico-patrimoniale del Comune, ma anche quella delle sue società partecipate, come Fiumicino Tributi e Fiumicino Farmacie.

Nonostante un saldo positivo complessivo di oltre 7 milioni di euro, D’Intino ha sottolineato una criticità rilevante emersa nel corso dell’anno: la Fiumicino Tributi ha registrato una perdita di 350.000 euro. Questo risultato negativo è stato determinato da una sentenza della Corte dei Conti, che ha pesato sull’equilibrio finanziario della società. Tuttavia, il bilancio consolidato fotografato al 31 dicembre 2023 riflette una situazione solida e positiva per il Comune nel suo complesso.

L’opposizione, negli ultimi mesi, ha puntato il dito contro quella che ha descritto come una situazione finanziaria compromessa. In risposta a queste critiche, l’assessore ha voluto chiarire alcuni aspetti. «Non ho mai parlato di un bilancio disastroso ereditato dalla precedente amministrazione – ha affermato D’Intino -. Tuttavia, è innegabile che abbiamo riscontrato criticità significative, in particolare legate all’incertezza su Fiumicino Tributi e all’elevata esposizione debitoria del Comune verso Cassa Depositi e Prestiti».

Per affrontare queste difficoltà, Fiumicino Tributi è stata trasformata in una società interamente pubblica, controllata al 100% dal Comune. Questo passaggio ha avuto un impatto positivo sulla gestione dei tributi locali, consentendo all’amministrazione di rafforzare il contrasto all’evasione fiscale. «Abbiamo già identificato diversi evasori totali», ha spiegato D’Intino, sottolineando come queste operazioni stiano garantendo un incremento strutturale delle entrate per il Comune.

L’assessore ha inoltre illustrato le linee guida per il prossimo bilancio di previsione triennale 2025-2027, sottolineando l’importanza di una visione condivisa con la maggioranza politica per il futuro della città. Tra le priorità ci sono la mantenimento delle tariffe invariate dei tributi locali e la possibilità di introdurre esenzioni per categorie particolari.

«Insieme alla maggioranza, stiamo lavorando per garantire che la gestione del bilancio sia trasparente e orientata ai servizi per i cittadini”, ha concluso D’Intino. «Abbiamo già progetti concreti in cantiere e continueremo su questa strada per garantire uno sviluppo sostenibile per Fiumicino».

Il lavoro dell’assessore D’Intino e della sua squadra si concentra su una gestione finanziaria oculata e trasparente, cercando di trovare un equilibrio tra il mantenimento dei servizi pubblici e il miglioramento delle infrastrutture della città, senza gravare ulteriormente sui cittadini. Il cammino è impegnativo, ma la strategia delineata sembra promettere stabilità economica e continuità nei servizi per la comunità di Fiumicino.