LADISPOLI - Sono circa 1300 i nuclei familiari in città beneficiari della carta solidale “Dedicata a te”. I codici delle postepay saranno distribuiti entro un paio di settimane, o al più tardi, come spiegato dal delegato ai servizi sociali, Fiovo Bitti, prima di Ferragosto.

«Ogni carta, a cui è associato un codice personale segreto, il Pin, può essere utilizzata solo nei negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard e che possiedono i codici merceologici e gli altri requisiti previsti dal Ministero. Si ricorda che l'utilizzo della Carta è gratuito e non deve essere pagata alcuna commissione», ha spiegato Bitti.

Non è possibile prelevare contanti o ricaricare la Carta e il suo uso è consentito solo negli Atm Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti; per l’utilizzo della Carta presso i terminali Pos e gli Atm Postamat è richiesta la digitazione del codice pin. In tali casi il pin costituisce l’esclusivo strumento di identificazione del titolare della Carta. La Carta è dotata di tecnologia contactless e permette di pagare presso esercizi dotati di terminali POS abilitati alla suddetta tecnologia senza la digitazione del pin per importi inferiori ai 50 euro. In caso di smarrimento o furto occorre richiedere il blocco della Carta telefonando al numero verde gratuito 800.210.170 (se in Italia) o al numero +39.06.4526.3322 (se all'estero); in caso di Carta smagnetizzata o malfunzionante qualsiasi ufficio postale può sostituirla.

