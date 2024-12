La giunta regionale ha deliberato ieri lo stanziamento di oltre 130 mila euro in favore del Monastero di Santa Rosa nell’ambito di un piano di interventi rivolto al restauro, alla ristrutturazione, alla manutenzione straordinaria degli edifici di culto aventi valore storico, artistico ed archeologico per favorire la massima valorizzazione per finalità di promozione culturale e turistica. Uno stanziamento che arriva nello stesso giorno in cui l’esecutivo Rocca ha approvato il cambio di denominazione dell’ospedale di Belcolle che ora si chiamerà ospedale Santa Rosa.

A darne notizia è il capogruppo di Fratelli d’Italia, Daniele Sabatini, che è anche membro della commissione speciale Giubileo e che ringrazia «il presidente Francesco Rocca e gli assessori ai Lavori pubblici e al Bilancio Manuela Rinaldi e Giancarlo Righini per questo intervento finanziario».

Un intervento che, comeha spiegato lo stesso Sabatini «permetterà di concorrere alla realizzazione degli interventi utili a rendere il Santuario di Santa Rosa ancora più attrattivo in occasione dell’Anno santo».

Sabatini ha sottolineato che: «la Regione sta lavorando concretamente su progetti capaci di rendere l’evento religioso della cristianità un grande volano di sviluppo turistico per tutto il Lazio. Diventa quindi strategico il recupero e la valorizzazione dei luoghi di culto che rivestono, oltre al carattere prettamente spirituale, anche una forte valenza culturale».

Il consigliere regionale ha rimarcato quindi che «Il Monastero di Santa Rosa è senza dubbio fra i siti più importanti, considerando anche il carattere storico di Viterbo che rende la 'Città dei Papi' fra le mete più ambite per pellegrini e visitatori».

« Con questo atto, approvato insieme all’intitolazione dell’ospedale a Santa Rosa - ha concluso Sabatini - la Regione si dimostra ancora una volta vicina alle istanze del nostro territorio e decisa a valorizzare il vasto patrimonio di storia, cultura e tradizioni che Viterbo e la Tuscia sono in grado di offrire».