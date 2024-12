FIUMICINO - Torna sul territorio di Fiumicino lo “Sportello Insieme Orienta“, promosso dall’Associazione TeRRRe Arte Sostenibilità e Cultura. Un progetto finanziato dal Bando Comunità Solidali 2022 con il patrocinio del Comune di Fiumicino, in collaborazione con L’I.I.S. Leonardo da Vinci di Maccarese e la Flai-Cgil Roma e Lazio.

Lo “Sportello Insieme Orienta” rappresenta un punto di riferimento essenziale per i cittadini, offrendo una vasta gamma di prestazioni che includono informazione, ascolto, consulenza, orientamento, accompagnamento, supporto tecnico e disbrigo prime pratiche per i servizi privati e della pubblica amministrazione.

Dopo il notevole successo della precedente edizione nel 2022, lo sportello è pronto ad accogliere chi avrà bisogno di supporto a partire dall’8 gennaio 2024.

Lo sportello, completamente gratuito, sarà attivo in due sedi:

Casa della Partecipazione di Maccarese, Via del Buttero 3, ogni lunedì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

Centro Bocciofilo di Fiumicino, Via delle Lampare (Parco V. Cetorelli), ogni martedì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00.

Lo Sportello Insieme Orienta mira a concentrare l’attenzione sull’orientamento e sui diritti dell’informazione, con un focus mirato sulle specifiche fasce di popolazione presenti all’interno del comune di Fiumicino. L’obiettivo è promuovere un servizio di assistenza che garantisca il diritto di accesso ai servizi, avviando percorsi di cittadinanza attiva e di sostegno.

Questo servizio è reso possibile grazie alla collaborazione di mediatrici sociali e culturali, con il coinvolgimento degli studenti dell’I.I.S L. da Vinci attraverso i percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Lo Sportello Insieme Orienta offre un’ampia gamma di servizi, tra cui assistenza per il disbrigo di pratiche online, informazioni sui servizi demografici, stato civile, prenotazioni per i servizi comunali, supporto per l’assegno di inclusione, attivazione dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), informazioni sull’ISEE, tributi locali (T.A.R.I.), invio PEC e molto altro.

Si pone come un valido sostegno per anziani, stranieri e chiunque si trovi in difficoltà nell’accesso ai servizi online, fornendo un aiuto concreto e diretto per superare le barriere culturali e linguistiche.

Per ulteriori informazioni, si invita a contattare il numero 331-4705096 o scrivere all’indirizzo email insiemeorienta@gmail.com.