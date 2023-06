FIUMICINO - Il neo assessore all’Edilizia e Trasporti Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, ha incontrato i funzionari dell’Azienda del Trasporto locale Trotta, per avviare dal prossimo 12 giugno il piano estivo del trasporto pubblico.

«L’incontro e stato utile per avviare dal prossimo 12 giugno il piano estivo dei trasporti, potenziando le corse dagli scali ferroviari verso il mare, e riducendo, in corrispondenza della chiusura delle scuole, le corse verso i plessi scolastici senza penalizzare chiaramente i cittadini dei quartieri più periferici», ha affermato Caroccia.

«Inoltre – aggiunge l’Assesore all’Edilizia e ai Trasporti Pubblici – abbiamo ristabilito, con orari prolungati, le corse all’interno del centro abitato di Focene, e la rivisitazione dell’ubicazione del capolinea nel quartiere Granaretto, mentre per la zona di Passo della Sentinella è in programma un sopralluogo con la Polizia locale e tecnici per ristabilire la corsa all’interno del quartiere».

«Stiamo ottimizzando al massimo il nuovo parcheggio, presso plateatico di via Foce Micina, per programmare un incontro con gli ingegneri dello scalo aereoportuale, - sottolinea Caroccia - per dare modo a chi lavora in aeroporto di usufruire del parcheggio di scambio e del trasporto verso il Leonardo da Vinci».

«Infine – conclude l’Assessore – abbiamo concordato, con l’azienda Trotta, anche l’avvio di alcune corse con bus elettrici, e una campagna informativa del percorso delle linee e degli orari di transito dei bus».