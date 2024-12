LADISPOLI - Sarà online dal 10 settembre il nuovo sito web istituzionale del Comune di Ladispoli. Il progetto è stato finanziato con i fondi del Pnrr per la pubblica amministrazione digitale 2026 nell'ambito della misura "Cittadino informato" e "Cittadino attivo". Il nuovo sito web fornirà una grafica chiara, un’architettura dell’informazione semplice e funzionale dove i principali contenuti del sito sono stati organizzati in modo che siano raggiungibili dalla Home page e risponde ad una maggiore interattività tra l'Amministrazione ed i cittadini, favorendone la partecipazione. Le informazioni sono state riorganizzate in quattro aree: Amministrazione, Novità, Servizi e Vivere il Comune. Nel nuovo sito istituzionale sono previsti, nella fase iniziale, 9 servizi online, a fronte dei 5 finanziati dal progetto PNRR, con l'obiettivo di rendere erogabili online la totalità dei servizi entro le scadenze previste dal Piano Triennale per l'Informatica nella PA. ©RIPRODUZIONE RISERVATA