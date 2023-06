CIVITAVECCHIA – Assemblea dei soci domani per Csp, all’ordine del giorno la nomina del nuovo direttore generale. Con ogni probabilità il sindaco Ernesto Tedesco confermerà l’attuale Dg Daniele Pistola, assumendo un’altra decisione a rischio di contenzioso, dopo la ricapitalizzazione di dicembre, su cui pare siano in corso approfondimenti della Corte dei Conti.

Recenti sentenze di Cassazione e del Consiglio di Stato hanno infatti confermato le società in house (quale è CSP) per la selezione del personale, compresi i dirigenti (e quindi anche per il Direttore Generale ) si applica il Testo unico del Pubblico impiego, il Dlgs 165/01.

La legge stabilisce che si può ricorrere a professionalità esterne solo quando la ricognizione di quelle interne abbia dato esito negativo. Addirittura la società nel 2020 si è dotata di un regolamento ancora più restrittivo che prevede una nomina “interna” anche per incarichi a tempo determinato. Per CSP quindi, il Direttore Generale deve essere individuato tra i soggetti “titolati” ed interni alla società. Tra i dieci candidati ce ne è solo uno “interno”, peraltro già dichiarato idoneo nella precedente selezione, che fu viziata per gli stessi motivi, e quindi la soluzione per la nomina è bella e servita.

Anche perché qualora il Sindaco non intendesse rispettare le disposizioni di cui al Dlgs, secondo la Cassazione determinerebbe una nomina viziata da nullità assoluta sul piano civile, cagionerebbe un danno all’Erario in sede contabile e probabilmente commetterebbe un illecito anche in sede penale, qualificabile come abuso d’ufficio.

