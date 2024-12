CIVITAVECCHIA – Tutto come da pronostico. L’amministrazione comunale, in qualità di socio unico, nel corso dell’assemblea convocata per questa mattina per l’approvazione della semestrale di Civitavecchia Servizi Pubblici, ha indicato i nomi dei nuovi consiglieri di amministrazione della municipalizzata. Fuori quindi Fabrizio Lungarini, Matteo Mormino e Sonia Mazzucco, dentro Francesca Romana Tomaselli, Alessio Gatti e Paola Rita Stella.

L’amministrazione comunale aveva pubblicato nei giorni scorsi un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse per il rinnovo dei vertici della partecipata. Una settimana di tempo e 50 candidature pervenute. Giovedì scorso la scadenza dei termini e, dopo neanche una settimana, la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, a dimostrazione delle idee chiare da parte del primo cittadino e della sua amministrazione giallorossa.

IL COMMENTO DEL SINDACO Il sindaco Piendibene ha riconosciuto il buon lavoro svolto dal Cda uscente, «alla luce anche del mantenimento del bilancio in attivo - ha spiegato - certo, non vanno dimenticati i fondi arrivati nel periodo Covid, ma indubbiamente l’affidabilità della società è migliorata di molto in questi anni».

IL NUOVO CDA Il primo cittadino è quindi entrato nel merito della scelta fatta. Alla presidenza della municipalizzata arriva l’avvocato Francesca Romana Tomaselli, romana, esperta di diritto societario e del lavoro. «Un tecnico dalle elevatissime competenze - ha assicurato Piendibene - che sarà a Civitavecchia cinque giorni a settimana. E poi ci siamo affidati a Paola Rita Stella e Alessio Gatti, la prima per anni ha tenuto l’economato del banco santo Spirito, l’altro ingegnere della sicurezza. Siamo convinti - ha aggiunto il sindaco - che per “estirpare” la peggiore politica, quella clientelare, ci sia bisogno di conoscere la politica e di conoscere Civitavecchia. Per questo la scelta è ricaduta su di loro che, in modo complementare con l’avvocato Tomaselli, sono convinto lavoreranno al meglio: è una formula che può funzionare».

GLI OBIETTIVI Le priorità sono quelle, lo ha confermato Piendibene, di migliorare ancora di più l’operatività della società «andando anche oltre i conti - ha concluso - efficientando anche il lavoro. Va premiato chi lavora meglio ed il malcostume non sarà tollerato».

Il Sindaco ha quindi annunciato anche l'introduzione di un indice di soddisfazione per valutare i servizi offerti ai cittadini e migliorare la raccolta dei rifiuti.

