CIVITAVECCHIA – Dal centro alla periferia, gli incivili non fanno differenza. E così non è raro, purtroppo, trovare ancora discariche a cielo aperto o smaltimento selvaggio di rifiuti, che sia nelle strade meno trafficate della città oppure in pieno centro, come accaduto solo qualche giorno fa, quando un wc è comparso sotto i portici di corso Marconi, abbandonato lì.

A segnalare le troppe manifestazioni di inciviltà quotidiane è Civitavecchia Servizi Pubblici.

«Niente alibi: a guardare le fotografie che ci giungono dagli operatori della “Squadra Decoro Urbano”, addetti alla pulizia e allo spazzamento delle strade - hanno infatti denunciato da via Terme di Traiano, riferendosi alle buste di rifiuti abbandonate sul marciapiede di via dei Bastioni, in zona mercato- a Civitavecchia l'inciviltà è ancora dilagante. E non ha giustificazioni. Nonostante dall’ottobre del 2023 gettare rifiuti per strada è diventato un reato penale, ogni giorno vengono abbandonati rifiuti di ogni genere. Un’abitudine trasversale, potremmo dire, dal momento che riguarda i cittadini di tutti i quartieri, dal centro alla periferia».

Csp, insieme all’amministrazione comunale, ha più volte evidenziato l a volontà di potenziare l’installazione di fototrappole per perseguire i cittadini che ancora non si vogliono adeguare alla raccolta differenziata e allo smaltimento dei rifiuti presso l’isola ecologica in zona industriale, in via Alfio Flores. Ma non è certo possibile tappezzare tutti i quartieri e coprire tutta la città.

Perché, come hanno ribadito dalla municipalizzata. «ovunque c’è qualcuno, seppur in ristretta minoranza - hanno concluso - che continua a considerare le strade come delle discariche a cielo aperto».

