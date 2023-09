CIVITAVECCHIA – Si svolgerà mercoledì 13 settembre alle 17 la cerimonia di inaugurazione della Sala Multimediale posta al piano terra dello stabile di Villa Albani e che sarà intitolata alla memoria della dipendente di Csp, Marianna Piermarini, per l’alto significato legato alla sua dedizione e passione al lavoro.

Ciò quale atto di riconoscenza per una dipendente che seppe, nel racconto della sua esistenza, seppur dolorosa per la sua malattia, apprezzare la vita sacrificandosi per il lavoro anche quando il suo corpo non le ha più permesso di muoversi alla velocità del suo impegno. Proprio dall’esempio della compianta Marianna nacque l’idea di dotare l’azienda di una sala multimediale, dotata di pc e schermo video per lo svolgimento di attività lavorative legate soprattutto ai corsi di formazione aziendale, ma anche uno spazio di aggregazione tra dipendenti coinvolti, dove poter leggere, studiare, partecipare a laboratori ed iniziative culturali, nell’ottica del dialogo e del confronto. Il progetto, ideato dal Presidente di Csp Fabrizio Lungarini, approvato da subito all’unanimità da tutti gli altri componenti del CdA, i consiglieri Matteo Mormino e Sonia Mazzucco, dal direttore generale Daniele Pistola e dal direttore del personale Paolo Iarlori, ha iniziato a prendere forma a gennaio 2023 grazie al contributo di partner come Umana Forma, che ha permesso di avviare la fase esecutiva dotando la sala di apparecchiature tecnologiche ed informatiche per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento, consentendo attività in forma multimediale.

La scelta di inaugurare la Sala nel mese di Settembre non è casuale, in quanto proprio in questi giorni dell’anno 2017 avveniva l’inizio delle attività della Civitavecchia Servizi Pubblici srl. La cerimonia avrà luogo Mercoledì 13 settembre 2023 alle ore 17:00 e, a seguire, il Vescovo della S.E.Rev.ma Monsignor Gianrico Ruzza officerà la Santa Messa in suffragio dei lavoratori scomparsi prematuramente.

A seguire, dopo i saluti istituzionali, l’Azienda consegnerà riconoscimenti a cittadini ed operatori commerciali che meglio si sono distinti nel corretto conferimento della raccolta differenziata, premiando i più virtuosi con il premio “Ottimo Conferimento”.

Seguirà la consegna di altri riconoscimenti riservati a personalità cittadine operanti in ambito culturale, sociale ed imprenditoriale per la collaborazione a progetti, tra i quali figurano la Comunità di Sant’Egidio per gli “Orti Solidali” ed il “Giardino dei Giusti” di Villa Albani, nella persona del Presidente Massimo Magnano e la Professoressa Antonella Maucioni; il Presidente ed il Direttore Tecnico della società Technobus Industries, Paolo Marini e Maurizio Pica, per il comodato d’uso dei Bus elettrici consegnati a CSP; in rappresentanza della Società Umana SpA, l’amministratore delegato Giuseppe Venier e la Responsabile Area Specialistica Pubblica Amministrazione Serena Della Valle; l’Istituto Stendhal IPSEOA “Lucio Capannari” e ITE “Guido Baccelli”, nelle persone del Prof. Mauro Adamo, della dirigente scolastica, professoressa Maria Federici e della Professoressa Erika Lalli, per la collaborazione con gli studenti operanti all’interno del Punto Informativo Turistico di Viale Garibaldi; Stefano De Paolis responsabile della “Tenuta Gattopuzzo” e rappresentanti dell’associazione culturale “Il Timone”.

La presentazione dell’evento è stata affidata a Manola Camilletti.