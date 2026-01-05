CIVITAVECCHIA – Il comune di Civitavecchia, nell'ambito delle iniziative per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, avvia una procedura di consultazione pubblica per l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2026 - 2028, parte integrante del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede il coinvolgimento di cittadini, associazioni, organizzazioni di categoria e sindacati per raccogliere osservazioni e proposte utili a definire misure preventive più efficaci.

Tutti i soggetti interessati possono inviare i propri contributi entro il 15 gennaio 2026 attraverso le seguenti modalità:

Email : segreteria.generale@comune.civitavecchia.rm.it ;

PEC : comune.civitavecchia@legalmail.it ; (all'attenzione del dottor Ivano Berti);

Posta ordinaria: Responsabile Anticourruzione - Comune di Civitavecchia, Piazzale P. Guglielmotti , 7 - Civitavecchia (RM).

Per consultare il vigente Piano di Prevenzione della Corruzione, è disponibile il link:

https://civitavecchia.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina43_piano-triennale-per-laprevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html.

