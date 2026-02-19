CIVITAVECCHIA – Torna a riunirsi domani alle 14 il Consiglio comunale, chiamato a esprimersi su una delle scelte più discusse delle ultime settimane: l’adesione del Pincio al Consorzio Industriale del Lazio. Una decisione che arriva al termine di un percorso tutt’altro che lineare, segnato da prese di posizione e ripensamenti dell’ultima ora. Fino a poche settimane fa, infatti, da Palazzo del Pincio il messaggio era stato netto: nessuna adesione. Il sindaco Marco Piendibene aveva più volte ribadito il timore che l’ingresso nel Consorzio potesse tradursi in una perdita di “poteri” sul territorio, limitando la capacità del Comune di incidere su scelte strategiche. Poi il cambio di passo, maturato anche alla luce del recente incontro con il commissario straordinario di Governo Roberta Angelilli, che avrebbe contribuito a rassicurare l’amministrazione sugli spazi di autonomia e sulle opportunità legate ai finanziamenti.

Resta ora da capire quale sarà la posizione di Avs, forza di maggioranza che nei giorni scorsi aveva difeso la linea del sindaco contrario all’adesione, parlando di scelta “responsabile” e di tutela dell’autonomia cittadina. «Rivendicare la piena capacità del Comune di applicare le proprie norme tecniche di attuazione, di valutare i singoli progetti, di chiedere modifiche o esprimere un diniego, non è ideologia: è esercizio legittimo di governo - avevano spiegato - non è accettabile l’idea che il Comune possa essere privato del diritto di incidere su progetti che cambiano in modo irreversibile il territorio. Sostenere che l’adesione a un Consorzio sia neutra rispetto alle competenze è una semplificazione che non condividiamo». Tanto che in commissione sviluppo, il consigliere di Avs si è astenuto, segnando una distanza evidente rispetto al nuovo orientamento del primo cittadino e della maggioranza. Un segnale rispetto agli equilibri interni, proprio in vista del voto di domani.

