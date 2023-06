«In questi giorni è stato completato il restauro del lavatoio di via Signorelli». Ad annunciarlo la capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Laura Allegrini. «Tengo a precisare, proprio perché era un progetto a cui tenevo moltissimo, che questo restauro è stato da me fortemente voluto - dice Allegrini - come ricorderà il sindaco Frontini e progettato e finanziato dall’allora mio assessorato e non si è completato per la caduta della amministrazione. Un plauso quindi alla giunta Frontini per aver voluto continuare ciò che la precedente aveva voluto. Preciso che il progetto prevedeva anche una seconda fase che spero l’amministrazione attuale voglia continuare e per il quale con Fratelli d’Italia presenterò un emendamento nell’avanzo di bilancio». La consigliera Allegrini precisa che il progetto consiste nell’esproprio del piccolo terreno in fondo a via Signorelli e nell’abbattimento del muretto, così da consentire il recupero e la valorizzazione della piccola area. «Risulterebbe così scoperta e visibile con opportuna illuminazione - dice ancora la capogruppo FdI - la torre pentagonale che è stata a suo tempo restaurata attualmente nascosta alla vista. A tal proposito avevo già preso contatto con i proprietari, i quali avevano già alienato l’area; per risolvere questo basta rivolgersi alla nuova proprietà. Ci sarebbe anche un miglioramento della visibilità dell’incrocio con via del Pilastro e prospetticamente si aprirebbe completamente la visuale sul bellissimo viale alberato Bruno Buozzi. Non sarebbe una grande spesa - conclude - e si recupererebbe anche la migliore visuale sul lavatoio».