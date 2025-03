CIVITAVECHIA – Questa mattina il Sindaco Marco Piendibene e il Presidente di Ater, Massimiliano Fasoli, si sono incontrati assieme ai vertici della Polizia Locale e dell’Ufficio Urbanistica del comune di Civitavecchia, per definire le iniziative volte a ridurre al minimo gli inevitabili disagi al traffico connessi alla demolizione degli stabili e ai successivi lavori su via XVI Settembre.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco ha sottolineato che «ci stiamo adoperando per coordinare al meglio tutti gli interventi, in modo da limitare le ripercussioni sulla circolazione e sulla vita quotidiana dei cittadini».

Il Presidente di Ater, Massimiliano Fasoli, ha ribadito che «si lavora in piena sintonia con l’Amministrazione per portare avanti i lavori in tempi rapidi e in modo da arrecare il minor disturbo possibile alla comunità».

