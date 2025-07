CIVITAVECCHIA – Si è svolto oggi un incontro operativo tra il Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, la Direttrice Generale della ASL RM4, Rosaria Marino il Presidente del Consiglio Comunale Marco Di Gennaro e la Delegata alla Sanità Marina De Angelis , per fare il punto sulla situazione dei servizi sanitari del territorio e sull’interlocuzione in corso con la Regione Lazio.

«È stato un momento importante di confronto e condivisione – ha dichiarato il Sindaco Piendibene – all’insegna della piena collaborazione istituzionale, con l’obiettivo comune di tutelare il diritto alla salute dei cittadini e garantire il miglior funzionamento possibile del sistema sanitario locale».

Tra i temi affrontati, è stato confermato il buon andamento dei lavori di ristrutturazione dell’ospedale San Paolo: l’Amministrazione è fiduciosa che già dal mese di novembre possa essere riaperto l’ingresso principale, migliorando così l’accessibilità alla struttura.

Positivo anche il bilancio sul fronte delle liste d’attesa: grazie ai fondi regionali destinati al recupero delle prestazioni pregresse e all'impegno degli operatori sanitari la ASL RM4 ha già smaltito circa la metà delle visite e degli esami arretrati. L’obiettivo condiviso è azzerare completamente il pregresso entro ottobre 2025, per poi proseguire con un sistema più efficiente e rapido per le nuove richieste.

Prosegue inoltre l’impegno per il rafforzamento dei servizi sanitari del territorio. Sono in corso le procedure per l’assunzione di 50 nuovi operatori socio sanitari (OSS), già reclutati tramite concorso, è in corso la selezione per i medici destinati al servizio sanitario carcerario, garantendo così una presenza stabile e continuativa all’interno delle strutture penitenziarie. Si stanno effettuando anche vari concorsi per gli specialisti medici necessari ad assicurare un'adeguata assistenza sia ospedaliera che territoriale.

Si sta lavorando con determinazione anche per l’attivazione del servizio di emodinamica H24, grazie al concorso per nuovi cardiologi, con l’obiettivo di far entrare l’ospedale San Paolo nella rete regionale dell’emergenza cardiologica, migliorando la risposta del territorio in situazioni critiche come l’infarto acuto.

E' stato inoltre fatto il punto sulla radioterapia, sia per quanto riguarda i fondi, sia per il reperimento del personale sia per un adeguamento del progetto rispetto alle nuove esigenze sopravvenute.

«Ringrazio la Direttrice Generale della ASL RM4, Rosaria Marino, per la disponibilità ad un'interlocuzione costante con l'amministrazione comunale e la concretezza con cui stiamo affrontando insieme i principali nodi della sanità locale – ha aggiunto il Sindaco –. Le sfide non mancano, ma lavoriamo tutti nella stessa direzione per rafforzare i servizi sanitari e dare risposte concrete ai bisogni della comunità».

