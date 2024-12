CIVITAVECCHIA – È stato attivato l'applicativo erogato mediante la piattaforma Municipium di Maggioli sul sito istituzionale, che permette di prenotare un appuntamento con l’Ufficio Comunale per la richiesta di un determinato servizio, in poco tempo ed in totale autonomia dal proprio pc, tablet o smartphone.

Il servizio consente di prenotare online un appuntamento in maniera semplice e diretta evitando inutili attese presso gli sportelli. La prenotazione può essere effettuata, 24 ore su 24, e permette di scegliere il servizio, il giorno e l’ora desiderati.

Per prenotare l’appuntamento è semplicissimo:

È sufficiente cliccare sul pulsante “Prenota un appuntamento” nell'homepage del sito nella sezione “Contatta il comune”; Selezionare con un clic l’Ufficio ( ad es. Sezione affari legali e transizione al digitale - ufficio messi, u.r.p., usceri e protocollo) e dal menu che compare scegliere il motivo richiesto ( es. Prenotazione appuntamento allo Sportello del Protocollo); Selezionare il giorno e l’ora più congeniale tra le scelte ancora disponibili; Inserire i dati richiesti, spuntare l’autorizzazione al trattamento dei dati e cliccare su “Avanti”; Controllare i dati inseriti e confermare con un clic su “Invia”;

Una volta completata la procedura, si riceverà all’indirizzo di posta elettronica fornito, un’email dal sistema Municipium per la conferma dell’avvenuta prenotazione.

