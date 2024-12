CIVITAVECCHIA – Aperta la procedura per l’affidamento in concessione, del servizio di realizzazione del Civitavecchia Summer Festival 2024/2025/2026. Una notizia annunciata e attesa che finalmente si è concretizzata nei giorni scorsi con la pubblicato della procedura per la gara che porterà all’affidamento triennale del servizio.

I NUMERI E GLI STANZIAMENTI

Il contributo comunale sul triennale 2024-2026 a base di gara è di 172mila euro (circa 57mila euro l’anno) con un importo complessivo stimato della concessione di 3 milioni e 250 mila euro, una stima piuttosto elevata e comprensiva degli oneri della sicurezza di 150mila euro. Per la presentazione delle offerte c’è tempo fino alle 9 del 10 aprile 2024 con la prima seduta pubblica fissata all’11. L’offerta dei concorrenti, come si legge sul sito del Consorzio I castelli della Sapienza, dovrà essere corredata di una cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo complessivo stimato della concessione al Comune con modalità spiegate sul bando.

I REQUISITI

Tra i requisiti spicca un fatturato globale maturato nel triennio precedente la data di pubblicazione nel settore di almeno 1.050.000 euro o, in caso di raggruppamenti, del 60% per il capofila e il 100% in totale tra i vari membri.

