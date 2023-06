CIVITAVECCHIA – Che fine ha fatto il Civitavecchia summer festival? La domanda sorge spontanea perché dopo l’assegnazione della Direzione artistica sembrava cosa fatta, anche se l’assegnazione ufficiale è arrivata con mesi di ritardo rispetto al documento iniziale, e invece ora si è rimasti in attesa della chiusura del bando tecnico. Il problema è che si andrà a finire a metà giugno, almeno, e siamo di nuovo con i tempi risicati. Dopo il miracolo compiuto lo scorso anno dall’organizzazione che è riuscita a sfornare un cartellone di livello nonostante i tempi strettissimi la speranza era che l’amministrazione avesse imparato la lezione e che ci si sarebbe mossi per tempo consentendo all’organizzatore di accaparrarsi qualche “big” del panorama musicale nazionale, e non solo, e invece siamo alle solite. Anche quest’anno, sempre che si riesca finalmente a partire tra un rimpasto e l’altro, toccherà all’organizzatore fare qualche miracolo estivo e al Sindaco prendersi tutti i meriti per un appuntamento che nel 2022 ha portato oltre 30mila presenze a Civitavecchia. Ma non sarebbe meglio pensare ad un affidamento pluriennale? Speriamo nel 2024.

