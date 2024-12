CIVITAVECCHIA – Il Comune intitolerà una via a Gino Strada e conferirà la cittadinanza onoraria a Egea Haffner. Questo quanto deciso nel corso della seduta di Consiglio, che ha approvato anche la mozione di Petrelli per interventi di restyling e di sicurezza del sottopassaggio ferroviario. L’assise ha dato l’ok al regolamento per la costituzione e gestione dei gemellaggi e dei patti di amicizia. Approvate anche tre delibere nell’ambito del bilancio, con parere favorevole della maggioranza per le modifiche ed integrazioni al regolamento concernente la discilplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e dell’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati. Ok anche alle aliquote, riduzioni e detrazioni dell’Imu che non cambia rispetto agli ultimi quattro regolamenti.Infine approvata anche la delibera legata alla VII variazione da apportare agli stanziamenti di bilancio che, come spiegato dall’assessore Francesco Serpa, riguardano «solo dei capitoli in entrata, con somme derivanti da maggiori contribuzioni per un totale di 114 mila euro e trasferimenti da maggior contributi regionali tutti per i servizi sociali, tra cui uno molto importante per il contrasto alla povertà». Via libera infine all’unanimità all’istituzione delle celebrazioni annuali per la “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”.