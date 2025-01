CIVITAVECCHIA – «L'amministrazione comunale di Civitavecchia desidera esprimere la propria gratitudine alle Forze dell'Ordine per il loro continuo impegno nella salvaguardia della sicurezza e del benessere della nostra comunità. La loro presenza costante e le operazioni svolte contribuiscono a mantenere un ambiente sereno e coeso per tutti i cittadini».

Lo dice Palazzo del Pincio in una nota che prosegue: «Recentemente, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi sulla prevenzione dei reati predatori e sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Queste operazioni hanno portato all'identificazione di numerose persone e al sequestro di sostanze illecite, rafforzando la percezione di sicurezza tra i residenti. Parallelamente, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno svolto servizi ad "Alto Impatto", con particolare attenzione alle persone sottoposte a misure restrittive e al contrasto della criminalità comune. Tali interventi hanno contribuito a mantenere l'ordine pubblico e a garantire il rispetto della legalità. Inoltre, il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia ha condotto un'intensa attività di controllo lungo il litorale laziale, focalizzandosi sulla lotta all'evasione fiscale, al lavoro sommerso e alla tutela dell'ambiente marino. Le loro operazioni hanno portato a significativi risultati nel contrasto agli illeciti finanziari e nella salvaguardia delle nostre coste».

L'amministrazione «riconosce e apprezza profondamente l'importanza di queste attività, che contribuiscono in modo determinante alla sicurezza e al benessere dei cittadini. La presenza costante e l'efficace operato delle Forze dell'Ordine sono pilastri fondamentali per una comunità serena e unita. Rinnoviamo – concludono dal Pincio – la nostra gratitudine a tutti gli uomini e le donne in divisa per il loro instancabile servizio a favore di Civitavecchia e dei suoi abitanti».

