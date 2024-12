CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale di Civitavecchia compie un passo significativo verso una città più accessibile e inclusiva. Con l’approvazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), il Comune si impegna concretamente a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, con particolare attenzione alle persone con disabilità e a coloro con ridotte capacità motorie o sensoriali.

Il PEBA rappresenta uno strumento fondamentale per identificare e superare le criticità presenti negli spazi urbani, nei percorsi e negli edifici di competenza comunale. Attraverso un’analisi dettagliata e la pianificazione di interventi mirati, il piano garantirà l’accessibilità, la fruibilità e l’adattabilità degli spazi pubblici, promuovendo una cultura dell’inclusione.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti, relatore della delibera, ha dichiarato: “L’approvazione del PEBA è il risultato di un lavoro condiviso e partecipato che mette al centro la persona e il diritto alla mobilità. Questo piano non è solo un adempimento normativo, ma un impegno etico e civile per costruire una Civitavecchia più equa e solidale. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questo importante risultato, che rappresenta una base per il futuro della nostra città”.

Il PEBA è stato redatto in conformità alle normative vigenti e coinvolgerà tutti i settori competenti del Comune, con l’obiettivo di integrarlo negli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale. La sua attuazione sarà un processo graduale, ma determinante per abbattere le barriere che limitano l’autonomia e la partecipazione di molti cittadini.

Con questa delibera, Civitavecchia conferma il proprio impegno verso una città più accogliente, in cui ogni individuo possa sentirsi parte integrante della comunità.

