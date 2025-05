CIVITAVECCHIA – Anche il comune di Civitavecchia aderisce alla campagna nazionale promossa da UNICEF “Diritti in Comune”, un’iniziativa che coinvolge le amministrazioni locali per promuovere e attuare i diritti sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Con questa adesione, Civitavecchia rinnova il proprio impegno concreto nel costruire una città sempre più attenta ai bisogni dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, valorizzandone il ruolo all’interno della comunità e favorendo una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale del territorio.

«I bambini e i ragazzi rappresentano il presente e il futuro della nostra comunità – dichiara il Sindaco Marco Piendibene –. Aderire a una campagna come “Diritti in Comune” significa ribadire, in modo chiaro e convinto, la centralità delle giovani generazioni nelle politiche dell’Amministrazione. È nostro dovere garantire loro spazi, ascolto, opportunità e protezione, affinché possano crescere in un ambiente sicuro, inclusivo e stimolante».

«L’infanzia e l’adolescenza devono essere poste al centro di ogni scelta politica e amministrativa – aggiunge l’Assessora ai Servizi Sociali con delega ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Antonella Maucioni –. L’iniziativa UNICEF ci offre l’opportunità di fare rete con altri Comuni e rilanciare azioni concrete a sostegno dei minori. A Civitavecchia siamo già al lavoro per rafforzare i servizi educativi, di supporto psicologico e sociale, e di partecipazione attiva. Aderire a questa campagna è anche un invito alla cittadinanza: riconoscere i diritti dei più piccoli è un compito che riguarda tutti».

L’Amministrazione comunale, in linea con i principi della Convenzione ONU, intende valorizzare e rafforzare tutte le politiche a favore dei bambini e degli adolescenti, nella consapevolezza che una città a misura di minori è una città migliore per tutti.

