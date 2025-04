CIVITAVECCHIA – La segnalazione dei cittadini non è rimasta inascoltata. Sono infatti partiti i lavori di pulizia e sfalcio dell’erba all’interno del cimitero comunale di via Braccianese Claudia volti a ridare maggiore decoro al luogo sacro. «Ad essere interessate dagli interventi saranno dapprima le grandi aree verdi, con operazioni di manutenzione del verde e il taglio dell’erba infestante, e di pulizia generale lungo i viali - hanno spiegato da Csp - nello specifico, lunedì e martedì le operazioni di sfalcio d’erba hanno interessato la zona delle cripte e delle edicole. Si è inoltre iniziato ad intervenire anche sui campi comuni, per poi proseguire nella zona delle cappelle e dei padiglioni. Si tratta di un’azione notevole in quanto trattasi di aree molto estese. I lavori andranno avanti per tutta la settimana e termineranno venerdì. L’amministrazione comunale può intervenire nelle aree pubbliche e non direttamente su aree private che devono essere curate e mantenute da rispettivi proprietari».

