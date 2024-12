Il Comune di Viterbo è già proiettato al Natale. Dopo aver approvato nelle scorse settimane le linee guida per lo svolgimento del Mercatino, la giunta comunale ha adottato un atto di indirizzo per il Christmas Village.

L’iniziativa si svolgerà dal 23 novembre al 6 gennaio.

L’amministrazione ha approvato il piano presentato dalla Fantaworld, la società organizzatrice, giudicando la proposta “idonea a garantire una adeguata animazione del Quartiere medievale e di buona parte del Centro Storico nel periodo natalizio, proponendo attrazioni di livello già sperimentate ovvero innovative”.

La “formula” del Christmas village sarà quella classica: animazione e scenari natalizi a piazza San Carluccio e piazza San Pellegrino, una grande slitta di Babbo Natale sarà collocata piazza San Pellegrino, lo scenografico presepe con statue e strutture ricostruite a grandezza naturale a Palazzo dei Papi, una mostra mercato e stand interni al circuito Village a piazza San Lorenzo, piazza della Morte e piazza San Carluccio, pista di pattinaggio e ruota panoramica a largo Benedetto Croce, “in grado di assicurare visibilità alla città sotto il profilo turistico - si legge nella delibera - ed una migliore fruizione degli spazi pubblici da parte della cittadinanza tutta”.

Per esigenze tecnico-logistiche la Fantaworld ha anche chiesto e ottenuto, per locali dell’ex ristorante La Zaffera in piazza San Carluccio e annessa area interna, il nulla osta all’accesso e all’uso dei soli spazi del piano seminterrato dal 16 settembre e per l’area esterna dal 14 ottobre fino al 24 gennaio 2025.

L’amministrazione comunale mette anche dei paletti sul il prezzo del biglietto.

“Il limite massimo per il biglietto cumulativo per tutte le attrazioni (fatta eccezione per la pista di pattinaggio ed altre attrazioni per le quali si preveda espressamente una bigliettazione separata) - è scritto nell’atto di indirizzo - viene fissato a 15 euro”.