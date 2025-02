CIVITAVECCHIA – Un sopralluogo per verificare, con i tecnici, la situazione attuale e indicare possibili alternative per chi è risultato vincitore di un bando che però, a quanto pare, andrebbe corretto nella parte in cui di vanno a definire gli spazi da occupare per le installazioni annuali o decennali.

Ieri Soprintendenza e Comune hanno infatti svolto una verifica tra viale Garibaldi - lato mare - e lungomare Thaon de Revel, luoghi indicati per posizionare i chioschi che, ad oggi, non potrebbero aprire, secondo le richieste del bando, in base ai pareri della stessa Soprintendenza. Il problema sta nei vincoli dal punto di vista paesaggistico e monumentale, ai problemi di visuale con i chioschi che, a detta dell’ente, impedirebbero di godere del panorama.

Qualche alternativa sarebbe stata proposta ieri, sia ai chioschi di Golino, al Pirgo e nella parte sud di viale Garibaldi, sia a Benedetti nella parte nord del Viale.

«Il problema - ha ricordato proprio Mario Benedetti - è che nel bando è definita un’area specifica; cambiarla in corso d’opera potrebbe aprire a contenziosi».

«Con la bella stagione apriremo il nostro chiosco dove siamo sempre stati, dal 1998 ad oggi - ha aggiunto Mauro Golino, che si trova sul lungomare Thaon de Revel, nei pressi della chiesa dei Santi Martiri Giapponesi - con la concessione stagionale che abbiamo. Siamo vincitori di un bando per dieci anni, fisso. Vediamo come evolverà la situazione per capire se spostarci e dove, nonostante quanto scritto sul bando stesso».

Anche Benedetti si è detto pronto ad installare il suo chiosco, «ma se dobbiamo fare riferimento alla concessione stagionale, allora torno a piazza della Vita - ha spiegato - una ruota panoramica può rimanere per tre anni, ed un’attività che dà lavoro almeno a 15 ragazzi di Civitavecchia no? Eppure risulto vincitore di un bando per un chiosco permanente: continuiamo ad assistere ad uno scaricabarile del Comune, che cerca di uscire dall’impasse dopo il bando dei suoi stessi uffici. Non si potevano risolvere a monte questi problemi?».

