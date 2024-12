CERVETERI - Pronto a riaprire il centro anziani di via Luni a Cerenova. Firmata la convenzione tra il comune e la Aps Caere Mare che si occuperà della struttura. «Avevo incontrato un numeroso gruppo di anziani di Cerenova che aspettavano la riapertura del centro e mi ero impegnata, affinché l'assegnazione potesse avvenire prima di Natale e così è stato. Devo ringraziare tutti coloro che si sono spesi affinché anche il 3° centro anziani della città potesse riaprire», ha commentato il sindaco Elena Gubetti. «Grazie dunque alla mia delegata agli anziani Arianna Mensurati che con grande passione si dedicata a questa riapertura, l'assessore alle Politiche sociali Francesca Badini il nostro dirigente Emiliano Magnosi, la funzionaria Giorgia Medori e poi un sentito ringraziamento a tutta l'Aps Caere Mare, agli amici di "Miglioriamo Marina di Cerveteri" e del Rione Costantica che si sono adoperati come sempre per il bene della comunità. Con l'approvazione della legge regionale del luglio 2020 - ha spiegato il primo cittadino etrusco - tutti i centri anziani si sono dovuti trasformare in Aps, per rendere la gestione più efficace e pratica. Il principio è quello di rendere gli anziani protagonisti di un esperienza di partecipazione attiva, che li vede impegnati nella gestione e nella programmazione, delle attività che vengono svolte nel centro con evidenti benefici sia sulla loro salute fisica, psichica che sociale. Adesso anche Marina di Cerveteri avrà un luogo di aggregazione e socializzazione importante riferimento per tutta la comunità così come avviene a Cerveteri e a Valcanneto dove i centri sono già operativi e ospitano tantissime iniziative rivolte a tutti i cittadini. Continuiamo a lavorare per Cerveteri con lo stesso impegno e la stessa passione perché vogliamo far crescere la nostra comunità».

