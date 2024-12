CERVETERI - Prosegue il processo di digitalizzazione dell'amministrazione. Da lunedì 5 febbraio, gli sportelli degli uffici anagrafici (compreso quello decentrato nelle frazioni di Valcanneto) accetteranno i pagamenti effettuati a mezzo Pos (con carte di credito o di debito, bancomat e prepagate). Attualmente, è comunque ancora garantito il pagamento in contanti. «Prosegue gradualmente e rapidamente il processo di digitalizzazione dell'amministrazione comunale», ha detto il sindaco Gubetti. «Questa novità rappresenta un ulteriore passo avanti sia all'interno dell'ente e sia nei rapporti tra il Comune e i cittadini, in linea con le politiche di innovazione tecnologica, semplificazione e digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. Con l'occasione, ringrazio il segretario generale che in questi mesi si sta occupando con grande energia della digitalizzazione dell'Ente e mi complimento con la responsabile del servizio demografico e con tutto il personale della sua area per il lavoro svolto e per l'impegno con cui ogni giorno lavorano per l'Ente e per la città».

