Regolamente in atto le iscrizioni all’istituto comprensivo Carmine per l’anno scolastico 2025/2026.

La dirigente Anna Grazia Pieragostini fa sapere infatti che «alla luce delle recenti notizie legate al dimensionamento scolastico» (il riferimento è alla sentenza del Tar che sospende il dimensionamento dell’istituto), dal 21 gennaio scorso «sono regolarmente in atto le iscrizioni all’anno scolastico 2025/2026 per le sette scuole appartenenti all’Istituto : le scuole dell’infanzia San Pietro, Centro Storico, Lago Trasimeno e Tobia, la scuola primaria Grandori, la scuola primaria De Amicis e la scuola secondaria di I grado B. Tecchi».

Le iscrizioni si chiuderanno alle 20 del 10 febbraio. Per le scuole dell’infanzia le iscrizioni sono previste in formato cartaceo e vengono consegnate direttamente all’Ufficio di segreteria presso la sede centrale dell’Istituto, in Strada Salamaro.

Per le classi prime delle scuole primarie Grandori e De Amicis e della secondaria di I grado Tecchi le iscrizioni avvengono esclusivamente online tramite la piattaforma Unica, che guida la famiglia nella procedura digitalizzata tramite la funzione “Cerca la tua scuola” e mette a disposizione i modelli e i codici dell’Istituto comprensivo Carmine.

“Dal 1° settembre - fa sapere ancora la scuola - in caso di dimensionamento e di accorpamento dei plessi ad altri istituti comprensivi, tutti i dati, gli atti e la documentazione in possesso dell’I.c. Carmine saranno acquisiti dagli istituti di destinazione.