CIVITAVECCHIA – Un problema di sicurezza nel passaggio pedonale. È il motivo per il quale, in questi giorni, senza comunicazione o cartelli informativi, è stato chiuso il cancello che dal parcheggio davanti alla chiesa dei Santi Martiri Giapponesi conduce direttamente nel piazzale della stazione ferroviaria, passaggio fondamentale soprattutto per i pendolari. La motivazione è stata fornita in consiglio comunale dal consigliere della Lega Antonio Giammusso, in risposta alla richiesta del collega di opposizione Patrizio Scilipoti, che si è fatto portavoce dei disagi dei pendolari.

«Ho parlato con il responsabile del distretto operativo delle infrastrutture – ha assicurato Giammusso – e purtroppo si è verificato un problema di sicurezza nel passaggio pedonale che ha portato alla chiusura temporanea del cancello. Domani alle 10, insieme all’assessore Daniele Perello, abbiamo un appuntamento con l’ingegnere Venturi di Rfi che verificherà personalmente se ci sono le condizioni per riaprirlo, o comunque per effettuare al più presto i lavori di messa in sicurezza».