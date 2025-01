CIVITAVECCHIA – Con l’approvazione della convenzione tra il Comune di Civitavecchia e l’Associazione Variante Cimina della Via Francigena ETS, prende ufficialmente il via il progetto del Cammino di Hasekura e dei Martiri Giapponesi, un percorso di circa 120 km, articolato in sei tappe, che collega Civitavecchia a Roma.

Il cammino, inserito nel Registro dei Cammini religiosi dal Ministero del Turismo, rappresenta un’importante opportunità per lo sviluppo turistico e culturale della città, oltre che un volano per l’economia locale. L’obiettivo della convenzione è quello di valorizzare il patrimonio storico, naturale e paesaggistico del territorio attraverso forme di turismo sostenibile.

Come spiegano l’assessore al Turismo Piero Alessi e quello alla Cultura Stefania Tinti Civitavecchia, primo punto di partenza del cammino, ricoprirà un ruolo strategico nella promozione del turismo lento anche in considerazione del Giubileo del 2025, per il quale il cammino potrebbe diventare un importante itinerario spirituale e culturale.

La convenzione prevede inoltre una serie di interventi, tra cui la manutenzione del percorso, la realizzazione di una segnaletica adeguata e lo sviluppo di strumenti di comunicazione come una guida cartacea, una app dedicata e pannelli informativi.

Tra le attività programmate spiccano anche escursioni guidate, eventi promozionali e iniziative di divulgazione rivolte a scuole e operatori economici, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza del turismo lento e sostenibile.

Con la firma il progetto entra nella fase operativa perché ora si dovranno realizzare cartellonistica, punti di accoglienza, rete e quant’altro ma l’obiettivo è creare un qualcosa che duri negli anni. «Sicuramente è un progetto ambizioso - hanno spiegato Alessi e Tinti - che sta andando avanti, in ballo c’è anche un altro cammino, quello degli Etruschi. Si tratta di iniziative che mirano ad un turismo più lento, rivolto a persone che vogliono assaporare i territori. Un’altra tessera del mosaico per rendere Civitavecchia una città attrattiva dal punto di vista turistico».

