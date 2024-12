TOLFA - Fino a domenica Tolfa ospiterà la 10^ edizione del "Villaggio di Babbo Natale" e per questo evento la sindaca Stefania Bentivoglio ha emesso un'ordinanza per il cambio di viabilità.

Fino a domani e poi il 16 e 17 dicembre 2023 per consentire l’allestimento e lo svolgimento della manifestazione “Villaggio di Babbo Natale 2023” è istituto il divieto di sosta e transito come previsto dall’ordinanza n. 127: su piazza Vittorio Veneto, via Roma, piazza Giacomo Matteotti, via del Forno, via Ripa Bassa, via della Marinaccia, via Ripa Alta e via del Macello.

