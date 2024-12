CIVITAVECCHIA C’è voluta la terza seduta in tre giorni, tra l’altro in seconda convocazione e quindi con la necessità di un minor numero di presenti per poter svolgere il consiglio, per arrivare all’importante approvazione della delibera relativa alla presa d’atto della dichiarazione di decadenza della società Lamer dalla concessione dell’area di Monna Felicita. Quest'area era destinata a ospitare un progetto per un biodigestore presentato da Ambyenta Lazio. Nonostante alcune assenze in maggioranza, come quelle dei consiglieri Cacciapuoti, Mari, Marino, Frascarelli, La Rosa e Giammusso, l'atto è stato approvato all'unanimità, con 17 voti favorevoli, per la soddisfazione soprattutto dell’assessore all’Ambiente Manuel Magliani, il quale ha ricordato i ricorsi ancora pendenti, ma anche le tante battaglie vinte in questi cinque anni in termini ambientali, dalla pescicoltura al quarto gruppo di Torre Sud, passando dal turbogas, biodigestore e termovalorizzatore. «Un atto molto importante - ha commentato il capogruppo del Pd Marco Piendibene - che potrà essere utilizzato dal Comune nella prossima udienza del ricorso al Tar».

Oltre alla decadenza della società Lamer, è stata anche approvata la presa d'atto dello studio di fattibilità socio-economico e di sostenibilità urbanistica ed ambientale per la riqualificazione e valorizzazione del complesso immobiliare dell'ex caserma De Carolis. Le opzioni per la destinazione d'uso del complesso vanno dalla creazione di un polo nautico a uno sanitario, passando per un polo turistico ed uno tecnologico. Questo atto ha ottenuto il sostegno della maggioranza, con l'astensione dell'opposizione.

Altro punto fondamentale dell'ordine del giorno è stato l'approvazione del "piano di vendita" di 106 alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del comune, destinati all'assistenza abitativa. Come ricordato dall’assessore al patrimonio Paola Rossi sono state 34 le manifestazioni di interesse per il riscatto delle abitazioni. «Chi vuole diventare proprietario degli alloggi dove sta può ancora farlo, rispetto ai 106 messi in vendita - ha ricordato la consigliera Fabiana Attig, rassicurando anche i presenti - non viene mandato via di casa in caso contrario. Né tantomeno la procedura di vendita è aperta ad esterni». Anche in questo caso, la maggioranza ha votato a favore, mentre i consiglieri del Pd si sono astenuti e il Movimento Cinque Stelle ha espresso voto contrario. Infine, sono stati approvati il regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea taxi e autonoleggio con conducente con autoveicolo e le modifiche al regolamento comunale per l'applicazione della Tari.

Parentesi da campagna elettorale in apertura di consiglio con il botta e risposta, piuttosto acceso, tra il Sindaco e il capogruppo M5S Enzo D’Antò, accusato dalla maggioranza di aver utilizzato la Cittadella della musica a scopi elettorali, con l’incontro svolto nei giorni scorsi insieme ad un gruppo di giovani.

