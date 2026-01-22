CIVITAVECCHIA – Il Consiglio comunale di Civitavecchia ha approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno per la realizzazione di un bosco urbano e l’acquisizione delle aree idonee, un atto di indirizzo forte e condiviso che rafforza la strategia di rigenerazione ambientale e urbana della città.

Con questo voto, il Consiglio impegna il Sindaco e la Giunta a procedere all’acquisizione di terreni destinati alla creazione di un bosco urbano – valutando almeno 10 ettari di superficie – e a predisporre un progetto preliminare da candidare a finanziamenti nazionali, regionali ed europei. Una scelta coerente con il PAESC e con gli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici, riduzione delle emissioni climalteranti, mitigazione delle isole di calore e miglioramento della qualità dell’aria.

«La realizzazione di un bosco urbano non è solo un intervento ambientale – dichiarano i consiglieri comunali AVS – ma una scelta politica di futuro: significa investire nella salute pubblica, nella resistenza ecologica e in una nuova idea di città, più giusta e vivibile».

L’Ordine del Giorno sottolinea anche il valore sociale, educativo e comunitario del progetto, impegnando l’Amministrazione a promuovere percorsi partecipativi e di co-progettazione, coinvolgendo cittadini, scuole, associazioni ambientaliste e realtà del territorio. Un modello di cura collettiva degli spazi pubblici che rafforza il legame tra ambiente e comunità.

«L’approvazione unanime dimostra che su temi cruciali come la transizione ecologica e la tutela del territorio – prosegue il gruppo AVS – è possibile costruire una convergenza ampia e responsabile. Ora serve dare seguito agli impegni, con atti concreti e tempi certi».

Per Alleanza Verdi e Sinistra, il bosco urbano rappresenta un tassello fondamentale di una visione più ampia di rigenerazione urbana sostenibile, capace di coniugare giustizia ambientale, partecipazione civica e programmazione pubblica di lungo periodo.