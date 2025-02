CIVITAVECCHIA – A seguito della Deliberazione di Giunta Regionale n. 46 del 30/01/2025, con la quale la Regione Lazio ha approvato le modalità di individuazione dei beneficiari e i criteri per l’erogazione delle borse di studio a favore degli studenti residenti nella Regione Lazio, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie o i Percorsi triennali di IeFP - anno scolastico 2024/2025 (art. 9 del D. Lgs. n. 63/2017) l’Ufficio Diritto allo Studio informa che a partire dalle ore 08:00 del 13/02/2025 e fino alle ore 23:59 del 13/03/2025 sono aperti i termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento delle borse di studio per l’anno scolastico 2024/2025, non riconducibili a merito scolastico. Gli studenti residenti nel Comune di Civitavecchia, in possesso dei requisiti sotto riportati, possono accedere al beneficio, utilizzando il modello on line disponibile al seguente link: https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=IOSTUDIO_2025

I requisiti necessari ai fini della richiesta del rimborso sono:

-Residenza nel Comune di Civitavecchia;

-Frequenza, nell’anno scolastico 2024/2025 di una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria (tutte le scuole superiori dal 1° al 5° anno statali o paritarie con esclusione delle scuole private non paritarie che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione) o frequenza ai primi tre anni di un Percorso triennale di IeFP (quarti anni esclusi);

- Appartenenza a nuclei familiari con indicatore economico equivalente ISEE non superiore all’importo di euro 15.748,78;

Alla domanda dovrà essere allegato:

1.L’attestazione ISEE in corso di validità;

2.documento di identità (fronte/retro) in corso di validità del genitore/tutore in caso di studente minore di età;

3.documento di identità (fronte/retro) in corso di validità e codice fiscale (tessera sanitaria) (fronte/retro) dello studente

Si invitano i candidati a prendere visione dell’allegato Avviso Pubblico ai fini della corretta presentazione dell’istanza e per non incorrere in una delle cause di esclusione della stessa o di non ammissibilità della rendicontazione.

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Diritto allo Studio del Comune di Civitavecchia tramite mail pubblicaistruzione@comune.civitavecchia.rm.it