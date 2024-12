LADISPOLI - La Regione Lazio ha comunicato che dal 15 gennaio 2024 le borse di studio per l'anno scolastico 2022/23 sono in fase di erogazione. «Gli studenti beneficiari potranno ritirare il proprio contributo economico presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale senza necessità di utilizzare o esibire la carta dello studente "loStudio" ma semplicemente comunicando all'operatore di dover ritirare la borsa di studio erogata dal Ministero dell'istruzione e del merito attraverso la consegna della Carta Postepay "Borsa di Studio" ed esibendo il codice fiscale e documento di identità in corso di validità», spiegano dal Comune. Per ogni ed eventuale chiarimento è possibile contattare l’ufficio all’indirizzo di posta elettronica: iostudio@istruzione.it oppure dgsip.ufficio2@istruzione.it

